TOP 5: 2018. gada izšķērdīgākās Eiropas karaļnamu modes dāmas

Saseksas hercogiene Megana, esot kā prinča Harija laulātā draudzene un gaidāmā bērna māte, krietni patērējusi karaļnama budžetu savas garderobes izvēlē. Līdz ar to Saseksas hercogiene modes blogā "Unidentified Fashion Objects No More" nominēta par visizšķērdīgāko Eiropas slavenību.