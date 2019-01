Timma atgriežas laukumā ar rezultatīvu sniegumu Grieķijas čempionātā

Timma šajā duelī laukumā pavadīja 24 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā realizēja savu vienīgo divpunktu metienu un piecus no astoņiem tālmetieniem.

Tikmēr Strēlnieks ar 17 minūtēs un trīs sekundēs guva astoņus punktus, realizēdams divus no četriem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un savu vienīgo soda metienu.

Freimanis šajā duelī nospēlēja 23 minūtes un 42 sekundes, kuru laikā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.