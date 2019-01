Liepājas cietumu piedāvā uzcelt par 113,6 līdz 137 miljoniem eiro

Kā aģentūrai LETA pavēstīja TNA pārstāvis Agris Balodis, pieteikumus iesnieguši divi Latvijas būvuzņēmumi - SIA "Abora" un AS "UPB", kā arī Igaunijas būvuzņēmējs AS "Merko Ehitus Eesti". Vislētāko piedāvājumu iesniegusi SIA "Abora", kas piedāvā darbus veikt par 113 597 002 eiro. Otrs lētākais ir AS "UPB" piedāvājums - 127 197 373 eiro, savukārt pats dārgākais ir Igaunijas būvuzņēmuma AS "Merko Ehitus Eesti" piedāvājums - 137 374 775 eiro. Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).