Ģenerālprokuratūra liek KNAB papildus izmeklēt lietu pret Krūmiņu un Valteru; pašlaik pierādījumu nepietiekot

Apmaiņā pret "palīdzību" juridiskās personas pārstāvji apsolījuši fiziskajai personai juridiskās personas kapitāldaļas. Pēc KNAB sniegtajām ziņām, uz projekta realizācijas laiku daļa no juridiskās personas kapitāldaļām pārgājušas fiziskās personas rīcībā. Pēc šādas vienošanās pašvaldība ar juridisko personu noslēgusi mierizlīgumu tiesvedībā, informēja KNAB. Pret nevienu pašvaldības amatpersonu birojs gan šajā lietā netika vērsies.

"Kser", kas tagad saucas "M7 Energy", kopš 2016.gada oktobra pilnībā pieder SIA "Luxtrade". Šis uzņēmums pašlaik pilnībā pieder Dmitrijam Artjušinam, bet līdz 2017.gada aprīlim 54,57% no tā piederēja Balodim, bet 22,71% - SIA "Bepo", kura vienīgais īpašnieks līdz pagājušā gada rudenim bija Valters. "Kser" 2015.gada rudenī piedzīvoja īstermiņa īpašnieku izmaiņas, kad uz pāris nedēļām par 51% uzņēmuma daļu īpašnieku kļuva Kipras ofšors "Uztema Holding Limited".

Šī lieta plašāku skanējumu ieguva 2016.gada beigās, kad kļuva zināms, ka vairāki uzņēmēji piedāvājuši Jūrmalas pilsētai Kauguros piegādāt siltumu no vēl neuzceltas šķeldas koģenerācijas stacijas, bet tas atņemtu darbu pašas pilsētas tikko pabeigtai šķeldas katlumājai. Toreizējais Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis (ZZS) tad apgalvoja, ka viņš neesot uzstājis, lai "Jūrmalas siltums" parakstītu līgumu ar "Kser", taču privātuzņēmums būtu varējis saražot siltumenerģiju lētāk par pašvaldības uzņēmumu un līdz ar to veicinātu konkurenci, tolaik vēstīja portāls.

Pašvaldības uzņēmums "Jūrmalas siltums" 2016.gada 17.novembrī bija noslēdzis nodomu protokolu par siltumenerģijas piegādi ar "Kser", kura piedāvājumu slēgt līgumu uz 10 gadiem iepriekš bija noraidījusi iepriekšējā "Jūrmalas siltuma" vadība, kas uzskatīja, ka tas atņemtu gandrīz visu jaudu jaunajai pašvaldības katlumājai un no tā pašvaldībai celtos zaudējumi.

"Kser" bija nosūtījusi uzņēmumam "Jūrmalas siltums" līguma projektu, kurā bija izteikta vēlme slēgt līgumu uz desmit gadiem. "Jūrmalas siltuma" toreizējais vadītājs Zigurds Starks to nebija parakstījis un aizgājis no darba, vēlāk apgalvojot, ka Truksnis viņam vairākkārt teicis, ka sadarbības līgumu vajagot parakstīt. Truksnis uz to apgalvoja, ka neesot licis Starkam parakstīt līgumu, bet gan esot vēlējies, lai Starks runātu ar investoriem par abpusēji pieņemamu risinājumu.