Kučinskis: OIK atcelšanas plāns ir reāls, bet vēl jāizvērtē šī priekšlikuma tiesiskās sekas

"Šo uzdevumu izpilde prasīs pāris nedēļas, tāpēc ir loģiski, ka to turpinās skatīt jaunais Ministru kabinets, neskatoties uz to, ka potenciālajai koalīcijai OIK jautājumā ir atšķirīgi viedokļi. Viena partija uzskata, ka OIK var atcelt uzreiz. Es arī gribētu OIK likvidēt uzreiz, bet tādējādi var sākties virkne tiesvedību. Tāpēc arī aicināju izvērtēt tiesiskās sekas, par ko līdz šim ir maz runāts. To neizvērtējot, var sekot nopietnas tiesvedības ar lieliem zaudējumiem," brīdināja Kučinskis.

LETA jau rakstīja, ka EM piedāvā īstenot vairākus pasākumus, lai triju gadu laikā - no 2022.gada 1.janvāra - atceltu esošo elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmu. Piedāvātie risinājumi esošās OIK sistēmas likvidēšanai ir izvērtēti gan no ekonomiskā aspekta, gan juridiskā, maksimāli novēršot tiesvedību riskus un riskus valsts budžetam.

EM plāno iesniegt priekšlikumus grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz no 2022.gada 1.janvāra esošo OIK maksājumu sistēmu aizstāt ar tirgus cenas efektivitātes modeli jeb piemaksu virs elektroenerģijas tirgus cenas. Ziņojumā iekļautais risinājums paredz īstenot kompleksus pasākumus, lai nodrošinātu, ka no 2022.gada 1.janvāra valsts atbalsts elektroenerģijas ražošanai tiek balstīts uz tirgus principiem un kopējās atbalsta izmaksas elektroenerģijas ražošanai ik gadu nepārsniegtu 0,3% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir samērīgi, ņemot vērā arī citu valstu pētījumus, un salīdzinājumā ar 1% no IKP 2017.gadā.