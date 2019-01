Šuplinska turpinās skolu tīkla reformu, iestājoties pret skolu mehānisku slēgšanu

Neizpalikšot arī jautājums par latgaliešu valodu un novadmācību, norādīja Šuplinska. Viņasprāt, Latvijā jau kādu laiku skolās "teju necik" tiek audzināta lepnuma sajūta par vietu, no kurienes nāk cilvēks.

Iepriekš sākto skolu tīkla reformu plānots turpināt. "Skolu reforma tiks turpināta. Administratīvi teritoriālā reforma briest un būs, tā pavilks skolu reformu plānu. Ir skaidrs, ka jādomā par infrastruktūras konsolidāciju un to, kā sadarboties. Skaidrs, ka darīšu visu, lai domātu un gādātu par kvalitāti un atbildību par to. Kvalitatīvajiem rādītājiem jābūt izšķirošiem," teica Šuplisnka. Viņa norādīja, ka, nākot no Rēzeknes, viņa ļoti labi zinot reģionu specifiku, tāpēc noteikti nevarot būt tā, ka skolas kvalitātes kritējs ir skolēnu skaits vai tikai kvantitatīvs rezultāts.