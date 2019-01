Šovakar VEF Kultūras pilī sāksies "Melodiju serpentīna" jaunās programmas "Skolas gadi" koncerti

Jau no šī vakara visu paaudžu latviešu mūzikas cienītāji tiek ielūgti kopā pavadīt sirsnīgus atmiņu vakarus VEF Kultūras pilī. Vairākos koncertos, kas atklās 2019. gada Latvijas koncertu dzīvi un notiks no 7. līdz 20. janvārim, būs iespēja atcerēties vai iepazīt no jauna dziesmas, kas tapušas latviešu estrādes ziedu laikos no 1958. līdz 1988. gadam.