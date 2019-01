Strauji kāpusi "Bitcoin" vērtība. Vai kriptovalūta piedzīvos atdzimšanu?

Lai arī bitkoini ir visplašāk tirgotā kriptovalūta un tirdzniecības apjomi ar tiem sasniedz vairākus simtus miljonu dolāru dienā, to vērtība joprojām strauji svārstās. Tas ir atkarīgs no tā, vai attiecīgajā tirdzniecības dienā tiek pārdots liels daudzums bitkoinu virs vai zem to esošās tirgus vērtības.