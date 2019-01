Garlaicība ir laba priekš tevis, ja tu garlaikojies pareizi

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Academy of Management Discoveries” , cilvēki, kuri veica garlaicību izraisošu uzdevumu (krāsainu pupu šķirošanu), vēlāk uzrādīja labākus rezultātus radošos uzdevumos nekā tie, kuri pirms tam veica interesantākas nodarbes.

Pašos pamatos garlaicība ir “meklējumi pēc neapmierināto neironu stimulācijas”, teica psihologs Sandi Manns. “Ja mēs nevaram šo apmierinājumu atrast, to radīs mūsu prāts.”

Laiska sapņošana var būt laba atelpa, kas sniedz īsu atpūtu no ikdienas dzīves. Tomēr novēršanās no datora ekrāna, darba un citiem stresoriem, līdz sāc just garlaicību, var būt ļoti vērtīga tavai garīgajai veselībai. Pētījumos ir pierādīts, ka, piemēram, darba e-pasti, sociālie tīkli un iepazīšanās aplikācijas var pamatīgi kaitēt garīgajai veselībai, tāpēc īss garlaicības mirklis ir labākais veids, kā nedaudz atgūties.