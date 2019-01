Leģendārs Maskavas teātris ved uz Rīgu dzirkstošu bufonādi

“Klasiķi sen ir pierādījuši, ka vīrieši var brīnišķīgi atklāt sievietes būtību. Jau kopš Šekspīra laikiem! Jā, tas notiek pārspīlēti. Taču tieši šajos pārspīlējumos mēs redzam visspilgtākās cilvēciskās īpašības! Jo vīrieši katru dienu vēro sievietes no malas un pamana to, ko pašas dāmas sevī nepamana. Tādēļ, pat neskatoties uz vienkāršo sižetu, “Vecene Šanele” nevienam nešķitīs viegls iestudējums. Nikolajs Koļada ir brīnišķīgs dramaturgs, kas savā lugā apraksta to, kā, ejot gadiem, cilvēks vairs nejūtas vajadzīgs, bet viņam joprojām ir vēlme būt noderīgam, turpināt dzīvot un pašrealizēties. Izrādē mēs varam ieraudzīt gan mūsu pašu, gan mūsu gados vecu tuvinieku atspulgus. Tēma taču ir vispārcilvēciska. Tādēļ iestudējums raisa ļoti asas izjūtas. Izrādi mūsu teātrī spēlējam no 2012.gada vienmēr pārpildītā zālē,” par izrādi stāsta “Teātra Dienvidrietumos” mākslinieciskais vadītājs, RF nopelniem bagātais mākslinieks, aktieris un režisors Oļegs Leušins.