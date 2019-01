Pūce plāno teju uz pusi samazināt pašvaldību skaitu

Pūce norādīja, ka administratīvi teritoriālā reforma ir ne tikai AP, bet visas valdības viens no galvenajiem uzdevumiem. Pūces ieskatā, minimālais reformas uzdevums ir to pašvaldību apvienošana, kuras jau tagad neatbilst likuma prasībām iedzīvotāju skaita dēļ. Patlaban no 119 pašvaldībām 57 neatbilst administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam iedzīvotāju skaitam.