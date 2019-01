Valsts kontrolei skarbi secinājumi par medicīniskās rehabilitācijas attīstību

Pēc Krūmiņas vārdiem, VK revīzijā nav atradusi mērķi, kurp būtu vērsta medicīniskās rehabilitācijas sistēma. Tāpat konstatēts, ka pēc izrakstīšanās no slimnīcām nav mērķtiecīgas rīcības, lai cilvēki, kuriem tas nepieciešams, saņemtu medicīnisko rehabilitāciju, tas ir pilnībā atstāts viņu pašu ziņā, līdz ar to daļa no viņiem to nesaņem.