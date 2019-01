Globālā sasilšana: okeāni ik sekundi absorbē siltumu, kas atbilst vairākiem atombumbas sprādzieniem

Tā kā okeāna dzīļu temperatūra tiek mērīta tikai dažus pēdējos gadu desmitus, līdzšinējie aprēķini okeānu absorbēto siltuma daudzumu aplēsa vien no apmēram 1950.gada. Tagad pabeigts jauns pētījums, kurā šis aspekts aprēķināts līdz pat 1871.gadam. Izpratne par to, kā laika gaitā mainījies okeānu uzņemtais siltuma daudzums, ir svarīga, lai varētu aprēķināt klimata pārmaiņu sekas nākotnē.

“Bet ir acīmredzami, ka mēs klimata sistēmai liekam absorbēt daudz liekas enerģijas, un liela daļa no tās nonāk okeānā. Par to nav nekādu šaubu,” viņa uzsver.

Pētījums publicēts akadēmiskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”.