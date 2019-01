Bijušais "Nissan" padomes loceklis noliedz vainu finanšu noziegumos

Gosns tiek turēts arī aizdomās par citiem finanšu pārkāpumiem, tostarp to, ka "Nissan" uz laiku bija jāuzņemas 1,85 miljardu jenu (14,9 miljonu eiro) zaudējumi, kas finanšu krīes laikā radās Gosna personīgo aktīvu pārvaldības fondam.

Tokijas tiesas tiesnesis Juiči Tada, nolasot Gosnam izvirzītās apsūdzības, skaidroja, ka viņam piemērots apcietinājums saistībā ar bēgšanas risku un to, ka viņš varētu mēģināt slēpt pierādījumus. Viens no Gosna advokātiem Go Kondo gan uzsvēra, ka šāds risks nepastāvot, jo Gosns ir plaši atpazīstama personība.