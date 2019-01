Valkas pagastā gāzes sprādzienā cietušās mājas iemītnieki atgriezušies mājās

Krauklis bilda, ka iedzīvotāji ir atgriezušies savos dzīvokļos, taču pagaidām viņiem vēl nav pieslēgta elektrība, jo "Latvenergo" no būvinženiera gaida rakstisku apliecinājumu, ka māja ir droša cilvēkiem. Būvinženieris solījis iespējami ātri šo rakstisko apliecinājumu sagatavot.

Pēc pašvaldības vadītāja teiktā dzīvoklis, kurā notika nelaime, ir nopietni dedzis un to remontam būs vajadzīgi nopietni ieguldījumi.

"Mums būs jādomā, kā risināt šo situāciju, jo dzīvoklis ir privatizēts, taču cilvēki visu dokumentāciju nav nokārtojuši līdz galam, tādēļ tas nav ierakstīts Zemesgrāmatā, kā arī nav apdrošināts. Ir skaidrs, ka dzīvokļa īpašnieki paši saviem spēkiem to nespēs sakārtot, tādēļ domāsim kā palīdzēt," sacīja Krauklis.

Viņš piebilda, ka māja savulaik bija kopsaimniecībai piederoša un neviens no dzīvokļu īpašniekiem, diemžēl, dokumentus nav sakārtojis līdz galam.

No ēkas tika evakuēti seši cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Ēkai bija bojāta starpsiena un ārsiena, tāpēc ugunsdzēsēji norobežoja teritoriju. No nama tika iznesti gāzes baloni un piesaistīta pašvaldība cilvēku izmitināšanas jautājuma risināšanai.