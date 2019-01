Britu policija sākusi izmeklēt lietu pret "Chelsea" faniem par uzbrukumu sievietēm

Lielbritānijas transporta policija sniedza šādu liecību: "Grupa, kas sastāvēja no aptuveni 20 cilvēkiem, ģimeņu un bērnu priekšā izteica ļaunprātīgi rasistiskus komentārus. Viņi vilcienā seksuāli aizskāra vairākas sievietes. To, kā izskatās, darīja "Chelsea" līdzjutēji. Visa līdzjutēju grupa sastāvēja tikai no vīriešiem un vilcienu pameta Vusterā. Policija vēršas pie visiem, kuri varētu liecināt par notikušo, lai palīdzētu izmeklēšanā. Vairākas sievietes vēl nav ziņojušas par vardarbību pret viņām - mēs vēlamies mudināt viņas liecināt."