Urbanovičs: politikā ienākuši cilvēki ar lielām dusmām un alkatību

"To jau nevar nepamanīt, ja sēdi turpat blakus un dzirdi, ko viņi runā: kāds tur savos uzņēmumos iebraucis dziļos grāvjos un tagad tiesājas ar valsts iestādēm, jaunajiem dusmīgajiem ir problēmas ar nodokļu maksāšanu... Nav jau nekas neparasts - nav veicies uzņēmējdarbībā, tad metas politikā, lai izlobētu savu labumu. Visur jau pasaulē tā notiek. Lobisms pastāv, bet grūti nepamanīt to dusmu sakodienu, kas šajā kontekstā notiek ar Jaunās konservatīvās partijas (JKP) cilvēkiem," ar saviem novērojumiem dalījies politiķis.

Urbanoviča skatījumā, savulaik ar "dusmu sakodienu, kas nāca un karoja", politikā ienācis Einars Repše un "Jaunais laiks". "Tagad kā premjers nāk viens no viņa kādreizējiem ieroču nesējiem - Krišjānis Kariņš. Ja atceramies, kā viņš cīnījās "grinbergu lietā", tad bija redzams, ka viņš savus vārdus ar likuma pantiem nesamēro. [JKP līderis Jānis] Bordāns ir labs viņa skolnieks, un visa tā blice ir tādā vienotā dusmu sakodienā. Arī no "KPV LV" ir jūtamas dusmas - kaut vai Saeimas komisijās, kur runā par iepriekšējās Saeimas iesākto likumprojektu tālākvētīšanu. Jaunie saka - jūs mums te nestāstiet, tur nevar būt nekā laba un pareiza, tas viss ir izmetams mēslainē, jo visi pirms mums politikā ir nūģi, zagļi utt."

"Saskaņas" līderis domā, ka šīs dusmas nākot no tā, ka Latvijas politika allaž esot funkcionējusi tikai kā šķelšana un kūdīšana vienam pret otru. "Esam rīkojuši "oligarhu kapusvētkus", nemainīgi meklējuši Kremļa aģentus - bezrezultatīvi, bet kuru gan tas interesē! Skaidrs, ka tas resnais Urbis ir Putina vietvaldis! Tas, ka tā nav taisnība - kuru tas interesē?! Tātad labi maskējas... Kā nemainīgie ienaidnieki ir pasludināti krievi, Krievija un, sauksim to tā, - nacionālā buržuāzija, kas it kā traucē latvietim dzīvot ar taisnu muguru. Bet šādi naidā dzīvojot un ienaidniekus meklējot - svētības nebūs," spriedis Urbanovičs.