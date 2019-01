ANO piešķir bēgļa statusu no Saūda Arābijas aizbēgušajai jaunietei

Al-Kununa no ģimenes aizbēga ceļojuma laikā Kuveitā, kur, atšķirībā no Saūda Arābijas, sievietes var ceļot bez vīra vai vīriešu dzimuma aizbildņa atļaujas. Jauniete aizlidoja uz Taizemi, no kurienes bija plānojusi turpināt ceļu uz Austrāliju un lūgt tur patvērumu. Taču viņa nevarēja izlidot no Taizemes, pēc kā iebarikādējās viesnīcas istabā un pieprasīja tikšanos ar ANO Bēgļu aģentūru. Al-Kununas bēgšana tika dokumentēta sociālajos tīklos, tādējādi pievēršot visas pasaules uzmanību.