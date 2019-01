Mīļā agresija: kāpēc mīlīgus zvēriņus gribas saspiest līdz nāvei?

“Lielākajā daļā “mīļās agresijas” gadījumu norisinās pretrunīgas jūtas, proti, paņemot rokās mazu, mīļu kucēnu, cilvēks izjūt vēlmi reizē raudāt un smaidīt,” rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Frontiers in Behavioral Neuroscience” .

Lai veiktu pētījumu, zinātnieki savāca 54 brīvprātīgos vecuma grupā no 18 līdz 40 gadiem. 20 no tiem bija vīrieši un 34 sievietes. Pētnieku komanda visus brīvprātīgos pievienoja īpašai mērierīcei, kas mērīja to smadzeņu neironu elektriskos signālus, kamēr dalībnieki vēroja dažādu piemīlīgu bērneļu fotogrāfijas, dzīvnieku mazuļu fotogrāfijas un mazāk mīlīgo pieaugušo dzīvnieku fotogrāfijas.