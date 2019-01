"Olainfarm" akcionāri 1.aprīlī lems par izmaiņām padomes sastāvā

Tāpat paziņojumā minēts, ka, izmantojot mantojuma aizgādnes statusu, dažas dienas pirms mantojuma apliecību saņemšanas, Irina Maligina, kā vienīgā valdes locekle, veica izmaiņas "Olmafarm" statūtos, iekļaujot punktu, kas paredz - jebkurš jautājums "Olmafarm" dalībnieku sapulcē skaitās pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā 75% no balsstiesīgā kapitāla balsīm. "Šādi, prettiesiski un pretēji pārējo mantinieču interesēm rīkojoties, Irina Maligina nobloķēja pārējo dalībnieču iespēju viņu atcelt no valdes. Irina Maligina, kā vienīgā "Olmafarm" valdes locekle, 4.septembrī ar savu balsojumu nodrošināja un arī panāca līdzšinējās "Olainfarm" padomes iecelšanu, kā arī 22.novembrī notikušajā akcionāru sapulcē lēmuma pieņemšanu par tās saglabāšanu, neskatoties uz to, ka padome ir nepilnā sastāvā," atzīmēts paziņojumā.