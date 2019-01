Jaunā mūziķe Múr: "Labāk kādu darbiņu neizdarīšu un kaut ko nedaudz nokavēšu, bet izgulēšos"

"The Carrie Diaries", kur ir par Kerijas Bredšovas no "Seksa un lielpilsētaa" vidusskolas gadiem. Man ļoti patīk, kā tas laiks tur vizuāli attēlots - tērpi, uzvedība, vietas. Iesaku visiem, kad gribas kaut ko vieglu.

No rāpuļiem, tumsas, globālās sasilšanas, politikas (vai politiķiem) un nedaudz no tā, cik dzīve ir neparedzama.

"Harijs Poters un jauktasiņu princis", Agatas Kristi "And Then There Were None" 2015. gada versija.