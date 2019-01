Neskatoties uz to, ka pastāv daudzas definīcijas par mākslīgo intelektu un tā būtību, lielākā daļa ekspertu to definē kā datorsistēmu spēju veikt uzdevumus, kuriem tradicionāli ir bijis nepieciešams cilvēka intelekts. Par piemēriem var uzskatīt dažādu procesu veikšanu, kuriem ir nepieciešama vizuālā uztvere, relatīvi sarežģītu lēmumu pieņemšana, kā arī tulkošana. Tomēr kāpēc mēs par to esam sākuši daudz aktīvāk runāt tieši šajā desmitgadē? Kāpēc tieši mūsdienās mākslīgais intelekts piedzīvo tik strauju attīstību?

Youtube ģeopolitiskās analīzes kanāla KJ Vids komentētājs Kasims Džavids savā video citam ģeopolitiskās analīzes kanālam Caspian Report pauž četrus galvenos iemeslus. Pirmkārt, mūsdienās ir pieejams iepriekš cilvēces vēsturē nebijis informācijas daudzums. To savukārt ir izraisījusi informācijas tehnoloģiju straujā attīstība. Otrkārt, pēdējos gados ir strauji attīstījušās datortehnoloģijas, kuras ļauj apstrādāt ievērojami lielākus datu apjomus. Treškārt, savus zelta laikus piedzīvo mašīnmācīšanās nozare, jo plaši pieejamais datu daudzums ļauj uzlabot algoritmus, kuri atbild par cilvēka uzvedības atdarināšanu. Principā – jo vairāk datu ir pieejami, jo ātrāka būs šīs nozares attīstība. Ceturtkārt, iedzīvotāju skaits pasaules attīstīto valstu ekonomikās turpina samazināties, un līdz ar to samazinās arī darbaroku pieejamība. Rezultātā valstis ir vairāk sākušas redzēt mākslīgo intelektu kā atbildi demogrāfijas mestajiem izaicinājumiem. Jāuzsver, ka mašīnas ne tikai var aizstāt trūkstošos darbiniekus, bet arī bieži vien izdarīt tām uzticētos pienākumus daudz kvalitatīvāk par cilvēkiem.

Taču tā ir arī ir koks ar diviem galiem un ir kļuvusi par vienu no vispretrunīgāk vērtētajiem mākslīgā intelekta izmantošanas veidiem. No vienas puses, šāda novērošana laikus ļauj pamanīt dažādus brīdinājuma signālus un novērst cilvēkiem negatīvus notikumus. Piemēram, kādas aizdomīgas kopienas padziļināta izpēte varētu ļaut laikus identificēt teroristus vai arī citus pretvalstiskus elementus, kuru darbības varētu kaitēt vairākumam. Tomēr, no otras puses, mākslīgais intelekts var kļūt arī par bīstamu ieroci. Ar tā palīdzību var tikt identificēti un likvidēti politiskie pretinieki. No valdības acīm un ausīm var neglābt nedz biezākās sienas, nedz arī maskēšanās.