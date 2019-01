Foto: lidostā "Rīga" atklāj vieglatlētikas triumfa sienu

Triumfa siena izvietota savienojošā galerijā starp lidostas B un C piestātnēm, un tajā atainoti deviņi Latvijas izcilākie vieglatlēti, iezīmējot Latvijas vieglatlētikas sasniegumu vēsturi, sākot ar šķēpmetēja Jāņa Lūša olimpisko zelta medaļu 1968.gada vasaras olimpiskajās spēlēs Mehiko, turpinot ar soļotāja Aigara Fadejeva, barjerskrējēja Staņislava Olijara, tāllēcējas Inetas Radevičas, daudzcīņnieces Lauras Ikaunieces-Admidiņas, šķēpmetēju Zigismunda Sirmā un Madaras Palameikas, sprinteres Guntas Vaičules un maratonistes Jeļenas Čelnovas-Prokopčukas sasniegumiem.

"Lidosta ir vieta, kas rada vienu no pirmajiem iespaidiem par mūsu valsti. Novērtējam iespēju izveidot vieglatlētikas triumfa sienu lidostā "Rīga", tādā veidā iepazīstinot un atgādinot mūsu valsts viesiem un iedzīvotājiem par Latvijas vieglatlētu panākumiem. Ceru, ka šī siena veiksmīgi pavadīs mūsu sportistus uz sacensībām un mājās sagaidīs jaunos čempionus," VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" komunikācijas vienība citē LVS ģenerālsekretāra Dmitrija Miļkeviča teikto.

"Mēs, lidosta, kas paši esam viens no Latvijas uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem, patiesi lepojamies ar savu valsti un tās sasniegumiem. Vieglatlētika ir sporta veids, kas ļāvis Latvijas vārdam izskanēt jo plaši visā pasaulē, un mēs vēlamies, lai par to uzzina arī mūsu pasažieri, no kuriem gandrīz trešā daļa ir tranzītā ceļojošu ārvalstnieku, kas Latviju iepazīst tikai caur lidostu. Ar šo slavas sienu un skrejceliņu mēs vēlamies saviem pasažieriem atgādināt, cik liela nozīmē sportam, kustībām un veselīgam dzīvesveidam ir katra cilvēka ikdienā un dzīves kvalitātē," stāsta lidostas "Rīga" valdes loceklis Artūrs Saveļjevs.