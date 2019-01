"TTT Rīga" sīvā cīņā piekāpjas par "pasaules izlasi" dēvētajai Kurskas "Dinamo"

Kurskas vienībā no 2014. līdz 2017.gadam par galvenā trenera Lukasa Mondelo asistentu strādāja "TTT Rīga" un Latvijas izlases stūrmanis Mārtiņš Zībarts, kurš aizpērn Krievijas klubam palīdzēja kļūt FIBA Eirolīgas čempioni.

Kurskas klubs dibināts 1994.gadā un Krievijas premjerlīgā startē kopš 1999 gada. Eirokausos aizvadītas 17 sezonas, tai skaitā divas sezonas Liliānas Ronketi kausā un 11 sezonas Eiropas kausā. Trijās no četrām sezonām Eirolīgā "Dinamo" sasniedza finālčetrinieka turnīru, pērn kļūstot par čempioni. 2012.gadā komanda ar Guntu Baško sastāvā triumfēja FIBA Eiropas kausa izcīņā.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.