Brazīlijas prezidents kritizē ANO migrācijas paktu

"Nacionālās suverenitātes aizsargāšana bija viens no mūsu [vēlēšanu] kampaņas karogiem un būs mūsu valdības prioritāte," uzsvēris galēji labējais politiķis, kurš 1.janvārī tika inaugurēts prezidenta amatā.

"Mēs nekad neatteiksimies palīdzēt tiem, kas ir grūtībās, bet imigrācija nevar notikt bez jebkāda izvērtējuma. Ja mēs kontrolējam to, kas ienāk mūsu mājās, kāpēc mums būtu jārīkojas savādāk ar mūsu Brazīliju," vaicāja prezidents.

Kā vēsta ziņu aģentūra " Agencia Brasil", Bolsonaru apstiprinājis, ka Brazīlija izstāsies no pakta.

Brazīlija ir viena no valstīm, kas uzņem migrantus no ekonomiskā un politiskā haosa pārņemtās Venecuēlas. Kā tiek lēsts, vairāk nekā 50 000 venecuēliešu ieradušies Roraimas štatā Brazīlijas ziemeļos, kur daudzi no viņiem spiesti dzīvot bēdīgos apstākļos.