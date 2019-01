Saeima sanāks uz pirmo sēdi šī gada ziemas sesijā

Saeimā iesniegti vairāki jauni likumprojekti, un plānots lemt par to nodošanu izskatīšanai komisijās. To vidū ir Transporta enerģijas likums saistībā ar degvielu, kas iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem, transportā izmantojamo elektroenerģiju un bioloģiskajiem kurināmajiem.