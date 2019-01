Pirmo reizi šajā ziemā gaisa temperatūra Latvijā pazeminājusies līdz -20 grādiem

Saldū sniega kārtas biezums pieaudzis no diviem centimetriem nedēļas sākumā līdz 12 centimetriem ceturtdienas rītā, Stendē - attiecīgi no viena līdz desmit, Mērsragā - no diviem līdz 11, Rūjienā - no sešiem līdz 12 centimetriem.