Miris pēdējais PSRS Augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs Lukjanovs

2015.gadā sniegtā intervijā ziņu vietnei Lenta.ru Lukjanovs sacīja, ka bijis ieslodzīts cietumā par to, ka viņš negribēja atteikties no savas ticības padomju iekārtai.

No 1993. līdz 2003.gadam Lukjanovs bija Valsts domes deputāts no Krievijas Federācijas Komunistiskās partijas. Viņš bija arī šīs partijas Centrālkomitejas prezidija loceklis no 1994. līdz 2000.gadam.