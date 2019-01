Pūce sola nesalūst, virzot pašvaldību reformu

Pūce stāstīja, ka topošās koalīcijas partijas ir vienojušās, ka ir nepieciešama pirmā līmeņa pašvaldību reforma, samazinot to skaitu vismaz par tām, kas neatbilst likuma prasībām. "Attīstībai/Par" (AP) turklāt tiektos, lai pašvaldības veidotos ap attīstības centriem, tātad to skaits samazinātos vēl būtiskāk.

Kopumā AP politiķim šķiet, ka valdības veidošanā notiek konstruktīvs darbs un izskatās, ka par to vajadzētu vienoties.

Iepriekš aģentūrai LETA Pūce stāstīja, ka apstiprināšanas gadījumā cer uzlabot Valsts vides dienesta (VVD) darbu un teju uz pusi samazināt pašvaldību skaitu. Pūce norādīja, ka administratīvi teritoriālā reforma ir ne tikai AP, bet visas valdības viens no galvenajiem uzdevumiem. Pūces ieskatā, minimālais reformas uzdevums ir to pašvaldību apvienošana, kuras jau tagad neatbilst likuma prasībām iedzīvotāju skaita dēļ. Patlaban no 119 pašvaldībām 57 neatbilst administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam iedzīvotāju skaitam.