Etkinsons: Kurucs perfekti izpildīja savu lomu laukumā

"Pēc šīs spēlēs viņš teica, ka paveicu labu darbu, tieši tā, kā viņš to vēlējās. Cenšos darīt to, ko treneris no manis prasa. Treneris man palīdz iegūt pārliecību, tāpat viņš paskaidro basketbola nianses. Ne tikai Kenijs, arī pārējais treneru kolektīvs palīdz ar padomiem," skaidroja Kurucs.