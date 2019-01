Karamurza: Kamēr Latvija publicē čekas maisus, Krievija turpina "atmazgāt" pagātni

"Lai cik novēlots tas būtu, Latvijas lēmums atvērt padomju arhīvus ir nozīmīgs solis konfrontācijā ar totalitāro pagātni," norāda Karamurza. Pēc Padomju Savienības sabrukšanas līdzīgi rīkojās vairākas bijušās Varšavas pakta valstis no Polijas līdz Čehijai. Vācijā gandrīz septiņi miljoni cilvēku reģistrējās, lai varētu apskatīt dokumentus Austrumvācijas slepenpolicijas "Stasi" arhīvā. Dažās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs arhīvu atvēršanai sekoja ierobežojumi, kas režīma darboņiem, informantiem un sabiedrotajiem neļāva ieņemt valdības amatus.

"Tāda politika tika ieviesta, lai pasargātu jaunās demokrātijas no autoritārisma atgriešanās," raksta Karamurza. "Izskatījās, ka arī Krievija izvēlēsies šo ceļu. 1991.gada septembrī neilgi pēc apvērsuma mēģinājuma novēršanas Borisa Jeļcina valdība atbalstīja starptautiskas komisijas lūgumu "objektīvi un visaptveroši" pētīt padomju arhīvus, kam galu galā sekotu publikācija."

Taču uz lēmumu balstītais likumprojekts tā arī netika pieņemts un arhīvi netika publicēti pilnā apmērā. "Jeļcins kategoriski atteicās," Karamurza atreferē Bukovska stāstīto. "No vienas puses, viņš saprata - ja šāds process sāktos, viņam [kā bijušajam komunistam] būtu grūti palikt pie varas. No otras puses, Jeļcins no Rietumiem piedzīvoja milzīgu spiedienu neatvērt arhīvus."