Latvijas Zemnieku savienība iebilst pret mehānisku pašvaldību skaita samazināšanu

Trešdien, 9. janvārī LZS valdes sēdē tika skatīts jautājums par administratīvi teritoriālo reformu, kura, veidojot Krišjāņa Kariņa valdību, ir izvirzīta kā viena no prioritātēm, un kamdēļ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata kandidāts Juris Pūce ("Attīstībai/Par!") paudis apņemšanos samazināt pašvaldību skaitu vismaz uz pusi.

LZS valdes locekļu ieskatā jebkurai administratīvi teritoriālajai reformai ir jābalstās uz daudzpusīgu ekonomisku analīzi, iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanu un tikai ar pavēļu došanu no augšas un mehānisku pieeju reformas īstenošanā, tā ir lemta neveiksmei un iedzīvotāju dzīves līmeņa pasliktināšanai reģionos.

Pūce norādīja, ka administratīvi teritoriālā reforma ir ne tikai "Attīstībai/Par!", bet visas valdības viens no galvenajiem uzdevumiem. Pūces ieskatā, minimālais reformas uzdevums ir to pašvaldību apvienošana, kuras jau tagad neatbilst likuma prasībām iedzīvotāju skaita dēļ. Patlaban no 119 pašvaldībām 57 neatbilst administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam iedzīvotāju skaitam.