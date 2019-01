"Bucks" līderis Adetokunbo: Ticu, ka nākotnē varu būt līgas MVP

"Man šobrīd rūp tikai komandas izcīnītās uzvaras. Es domāju par to, kā ar katru spēli uzlabot savu sniegumu, lai palielinātu komandas kopējo uzvaru skaitu sezonā. Pārējais viss nāks pakārtoti tam. Ticu un zinu, ka reiz iegūšu līgas vērtīgākā spēlētāja balvu. Nezinu, vai jau tagad ir korekti par to runāt. Jā, vēlos šo balvu un darīšu visu, lai nākotnē to arī iegūtu," žurnālistiem sacīja Grieķijas basketbolists.