Latvijas ātrākā skrējēja Bukša: Nedrīkstu pievilt atbalstītājus

Skaistākais brīdis manā sportistes dzīvē. Uzvara, personiskie rekordi un Latvijas rekords 100m. Neko tādu negaidīju, bet tas notika. Laikam jau šis bija īstais laiks un vieta kam tādam, man vienkārši tas bijā jāizdara. Emocijas eksplodēja. Paldies @rigaskausi organizatoriem. Šie Rīgas kausi man ilgi paliks atmiņā. Milzīgs paldies ģimenei, draugiem un visiem, kas atbalstīja un tīcēja man. Tika iegūldīts milzīgs darbs un laiks. Milzīgs paldies manai trenerei Mārītei Lūsei. Es un viņa pārvērtām neiespējamo par iespējamu. Kā arī protams milzīgs paldies maniem atbalstītājiem sporta skolai “IK Auseklis”, Latvijas Olimpiskajai vienībai , Latvijas vieglatlētikas savienībai @vieglatletikalv , Latvijas sporta federācijas padomei @lsfp.lv , Rīgas domei @rigas_dome . Protams arī paldies @citysportlatvia un @sportlandlv par atbalstu. Es vēlējos viņiem visiem pateikt paldies, jo zem šiem rezultātiem ir liela komanda, bez kuru palīdzības šie rezultāti nebūtu iespējami. Paldies! . . . 📷 @guntisberzinsh un 📷@sanita_ieva #rigaskausi2018 #daugavasstadions #trackandfield #sprint #100m #200m #emotions #suprise #bestmoments #motivation #bestdayofmylife #victory #gold #nike #nikeathlete #citysportlatvia #sportlandlv #vieglatlētivar

A post shared by Sindija Bukša (@sindijabuksa) on Jun 1, 2018 at 7:39am PDT