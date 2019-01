Kēls: Būtu interesanti vadīt Latvijas izlasi arī nākamajā ciklā

"Spēlētāji rāvās trenēties, bet es viņus nepiebremzēju. Ja runājam par kvalifikāciju, uzskatu, ka Igaunija bija spēcīgākā komanda no visām šajā kvalifikācijas turnīrā. Savukārt ar Izraēlu bija turnīra pirmā spēle, turklāt viesos. Divos pirmajos setos Izraēlā nedaudz veiksmīgāki galotnē bija mājinieki, bet trešajā setā mēs salūzām. Pēc zaudējuma tur bija ļoti grūti iekļūt finālturnīrā. Nav teikts, vai mēs tur būtu, ja būtu uzvarējuši Izraēlā. Šobrīd mēs esam līdzīgā situācijā, kā bija Igaunija, kad to sāku trenēt. Arī ar Igauniju uzreiz nekas neizdevās, bet ar Latviju esam bijuši kopā divus ar pusi mēnešus. Tāpēc man būtu interesanti vadīt komandu arī nākamajā ciklā, taču tas būs atkarīgs no LVF," atklāj Kēls.