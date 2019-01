Bavārijas varoņi – izcilākās BMW sacīkšu automašīnas

1971.gadā Bavārijas ražotājs prezentēja “BMW 3.0 CSL Group 2”, kuram bija daudz uzlabojumu. Tam bija mazāks svars, kas tika panākts, izmantojot vieglāku tēraudu. Burts “L” šoreiz nozīmēja “viegls” (“light”), atšķirībā no citiem BMW modeļiem, kur ar to norādīja garumu (“long”). Motors bija palielināts no 2986 līdz 3003 kubikcentimetriem, ļaujot tam sacensties trīs litru kategorijā. Pateicoties gaisa deflektoram un aizmugures spārniem spēkrats ieguva segvārdu “Betmobilis”. 1973.gadā sacīkšu pilots Toine Hezemans ar šo automašīnu uzvarēja “European Touring Car” čempionātā. Tieši šis auto pieteica BMW kā luksusa klases sporta auto ražotāju. Tāpat “Betmobilis” bija pirmā automašīna leģendārajā “BMW Art Cars” kolekcijā. 1975.gadā to apgleznoja mākslinieks un kinētisko skulptūru “tēvs” Aleksandrs Kalders.