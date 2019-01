Andris Keišs iedziedājis "Maskačkas himnu"

Kā atklāj filmas veidotāji, dziesmas mūzikas un teksta autors ir viens no pašmāju alternatīvās mūzikas spilgtākajiem pārstāvjiem Edgars Šubrovskis, kas Latvijas mūzikas mīļotājiem zināms kā grupu “Hospitāļu iela” un “Ansamblis Manta” līderis. Viņš dziesmu radījis, domājot par to kā dziesmu, kas varētu skanēt no kāda Maskavas forštates koka mājas atvērta loga.