Dārta Daneviča atklāj savu drastisko ikdienas ritmu

Kāds ir tavs ikdienas rāmis? Grafiks. Kas ir nemaināmie lielumi, kurus laiks iemīļot, un kuras detaļas mēs pietiekami nenovērtējam? - Mans "grafiks" ir 6 DARBA dienas nedēļā vienmēr un 7 darba dienas reizi pa reizei. Ar mošanos 7.45, suņu staidzināšanu, rīta kafiju, darbu no 10-14, pusdienu pauzi, došanos uz mežu/parku ar puišiem, ikdienas pienākumu veikšanu un atgriešanos darbā no 17.30- 22+. Vakara vanna un/vai našķošanās un/vai seriāls līdz pusnaktij un tad cerība uz labu miegu līdz 7.45.... Tam pa vidu mistiskā veidā vēl iekļaujas attiecības, studijas, sesijas, kursa darbi, rūpes par veselību, grāmatu lasīšana un citi vēlamie prieki. Kas un cik daudz ir norma, ja vēlamies paveikt (un IEMĀCĪTIES DARĪT) ko jēdzīgu un darīt to kvalitatīvi un cik daudz ir "par daudz"? Ar ko (ne) salīdzināt? Atstāt iespaidu tikai pašam uz (vakardienas) sevi. Ph.cr. @aigaredmane ✨ #schedule #ikdiena #portrait #bw #dartadanevica #actresslife #everydaystruggle #eyesontheprize #impressnoone

A post shared by Darta Danevica (@darta_avant) on Jan 10, 2019 at 12:01am PST