Muskuļotā fitnesa trenere Paula Freimane: “Es zinu, kā gribu izskatīties, un šis mērķis joprojām nav sasniegts”

Kā tas viss aizsākās? Pastāstīšu jums par meiteni, (bildē pa kreisi.) 👈Man tolaik bija 16 gadi.Es pārvācos dzīvot un mācīties uz Rīgu. Pirmais gads Rīgā tika pavadīts izklaidējoties, ēdot ļoti neveselīgi - makaroni, pelmeņi, roltoni, cīsiņi un būlciņa skolas ēdnīcā.Tā gadu es mācoties Rīgā pieņemos svarā aptuveni par 9kg.Priekš 16 gadīgas meitenes tas ir daudz.Nekad mūžā es nebiju sportojusi (sporta stundas mēdzu bastot vai izdomāt attaisnojumus, man riebās sports un viss kas ap to saistīts). Attapos es pirmā kursa beigās ar svaru 73kg.Tolaik viena no manām paziņām sāka iet uz sporta zāli un lielijās cik lieliski viņš jūtas un cik labu progresu viņš novērojis pa pāris mēnešiem.Es teicu – “es varu aiziet tev līdz un vai tu man palīdzēsi?” Nākamās dienas rīts! Es atceros to kā vakar – tā bija 6diena 10:00 kad kopā ar savu draugu iegāju sporta zālē! MANA OTRA DZIMŠANAS DIENA! No tās dienas absolūti viss manā dzīvē mainījas. Es Lēnam apguvu vingrinājumu tehinkas, sāku mācīties par uzturu un pieveicu neskaitāmus kilometrus uz skrejceliņa, atteicos no visa kaitīgā un neveslīgā manā dzīve.Es ļoti bieži domāju kas es būtu tagad, ja toreiz nebūtu aizgājusi uz zāli? Man tā nav tikai sporta zāle, dzelži, treniņi.. man patiešām tā ir kā svētnīca, vieta kurā es tiku glābta un kur es pilnībā izmainīju savu dzīvi. Noteikti, daudzi no jums domā, bet nu ar ko tad tu īsti sāki? Es sāku ar kardio treniņiem 3x nedēļā (ātra pastaiga pa celiņu 60min.) 2x nedēļā es veicu vingrinājumus visam ķermenim. Tā es notrenējos gandrīz gadu (kurā es zaudēju aptuveni 13kg). Un pēc šī gada sākās man nebeidzamais ceļšs augot, veidojot savu ķermeni formīgu 👉(Bilde pa labi). Šobrīd man ir 22gadi. Esmu bijusi daudz kur,redzējusi daudz ko un iepazinusies ar neskaitāmi daudz lieliskiem cilvēkiem, pateicosties tieši tam ka sāku nodaroties ar fitnesu. Mans dzīves lielākais ieguvums ir tas ka – esmu palīdzējusi simtiem sieviešu un vīriešu izdarīt to pašu ko savulaik izdarīju es. Man prieks ka varu jūs motivēt un dalīties ar jums savā pieredzē! ❤️ #paigehathaway

