Boriss Lurje un NO!art

Kopīgo NO!art aktivitāšu laikā no 1959. līdz 1964. gadam ar to bija saistīti arī tādi vēlāk slaveni mākslinieki kā Elans Keprovs (Allan Kaprow, 1927–2006), Jajoi Kusama (Yayoi Kusama, 1929), Žans Žaks Lebels (Jean Jacques Lebel, 1936), Mišela Stjuarte (Michelle Stuart, 1938), Erro (1932), Volfs Fostels (Wolf Vostell, 1932–1998) un citi. Viens no kustības iniciatoriem un dibinātājiem ir bijušais rīdzinieks Boriss Lurje, kurš kopā ar Semu Gudmenu (Sam Goodman, 1919–1967) un Stenliju Fišeru (Stanley Fisher, 1926–1980) alternatīvajā “March” galerijā Ņujorkā rīkoja politiski un sociāli asas izstādes. To nosaukumi līdzinās manifestiem, kuri “kliedz, lai visi dzird” un pieprasa iesaistīties: “Vulgārā izstāde” (“Vulgar Show”), “Līdzdalības izstāde” (“Involvement Show”), “Nolemtība” (“Doom Show”). 1963. gadā Boriss Lurje kopā ar Ģertrūdi Stainu izveido jaunu izstāžu vietu – “The Gallery: Gertrude Stein”, kurā turpinās sadarbība ar NO!art māksliniekiem. Notiek “NĒ! izstāde” (“NO! Show”) un “NĒ! Skulptūras jeb Mēslu izstāde” (“NO!Sculpture (Shit) Show”).