No Tīnas Tērneres kurpēm līdz kriminālpolicistes formai. Intervija ar Holivudas dīvu Andželu Basetu

Andžela Baseta: Domāju lielākie slavas lauri pieder filmas režisoram Raienam Kūgleram (Ryan Coogler) un viņa vīzijai, kas tapa no viņa paša sarakstītajiem scenārija materiāliem. Tā bija pilnīga sevis investēšana šajā kino projektā. Viņš ir sensacionāla, jauna kino persona, mākslinieks, kurš kaislīgi dara savu darbu. “Marvel Universal” to sajuta un uzticēja viņam visu. Atbalstīja visās idejās.

Andžela Baseta: Tīnas Tērneres loma filmā “What`s Love Got to Do with It” vienmēr man sirdī būs ļoti dārga, jo tas bija patiešām smags darbs. Es biju tik jauna, un pieredze man bija maza. Es strādāju, spēlējos, centos kāpt pa karjeras kāpnēm, būt līdere, teikt īstos vārdus.

Andžela, jums ir 33 gadus ilga kino karjera, esat saņēmusi Zelta Globusu (par lomu filmā "What`s Love Got to Do with It"). Kā jūs skatāties šodien uz daudzajiem TV projektiem – seriāliem un seno kino filmu kultu? Kas ir labāk, sliktāk un kāpēc?