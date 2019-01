Dončičs NBA Zvaigžņu spēles balsojumā pagaidām atpaliek tikai no Džeimsa

Garo spēlētāju vērtējumā Losandželosas "Lakers" līderis Džeimss ieguvis 2 779 812 balsis, kamēr otrais ar 2 220 077 balsīm ir Dončičs no Dalasas "Mavericks", kamēr pirmo trijnieku noslēdz Pols Džordžs no Oklahomasitijas "Thunder" (1 859 216). Pirmajam trijniekam tikmēr seko tādi basketbolisti kā Kevins Durants (Goldensteitas "Warriors") un Entonijs Deiviss (Ņūorleānas "Pelicans").

Šīs pašas konferences ārējās līnijas spēlētāju saraksta līderis ar 2 094 158 balsīm ir Stefans Karijs no "Warriors", kuram ar 1 986 840 negaidīti seko Minesotas "Timberwolves" aizsargs Deriks Rouzs. Trešais tikmēr ir pagājušās sezonas NBA vērtīgākais spēlētājs Džeimss Hārdens no Hjūstonas "Rockets" (1 674 660). Septītais starp Rietumu konferences ārējās līnijas spēlētājiem ir Dāvja Bertāna komandas biedrs Sanantonio "Spurs" vienībā Demars Derozans, par kuru nobalsots 594 012 reizes.

Tikmēr Austrumu konferencē visvairāk balsu sapelnījis Jannis Adetokunbo no Milvoki "Bucks" komandas, kurš garo spēlētāju vērtējumā ieguvis 2 670 816 balsis, bet viņam ar 2 092 806 balsīm seko Kavai Lenards (Toronto "Raptors"). Trešais ir Filadelfijas "76ers" līderis Žoels Embīds, par kuru līdzjutēji nobalsojuši 1 710 229 reižu.

Visbeidzot Austrumu konferences ārējās līnijas spēlētāju konkurencē pirmais ar 2 381 901 balsīm ir Kairijs Ērvings no Bostonas "Celtics". Viņš pirmo pozīciju ieņem ļoti pārliecinoši, jo tuvākais sekotājs Dveins Veids no Maiami "Heat" iekrājis vien 1 199 789 balsis, kas ir divreiz mazāk. Trešais tikmēr ar 858 789 balsīm ir Kemba Volkers no Šarlotas "Hornets".