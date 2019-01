Vai Māra Upmane-Holšteine un Goran Gora plāno jau ceturto bērniņu?

Mēs skaitījām un nonācām līdz pieci. Šī noteikti būs tā trešā, super izaicinošā un kolosālākā izvēle mūsu dzīvē. 💛 #gaidottrešo 📸 mūsu ģimenes fotogrāfs 😄 @vinils

A post shared by Mara Upmane-Holsteine (@astro_maar) on Dec 16, 2018 at 12:13pm PST