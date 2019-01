Sprāgstošā "Govs" - pirmā novērotā melnā cauruma dzimšana

Pēc sprādziena Marguti apmeklēja vairākas observatorijas, lai fenomenu varētu novērot un nofotografēt no dažādiem leņķiem. Vēlāk, izpētot fotogrāfijas, astronomu komanda secināja, ka nekad iepriekš nekas tāds kosmosā nav novērots.

Par laimi, kad sprādziens jau bija izplēnējis, astronomiem pavērās labs skats uz - kā astronomi to sauc - "centrālo dzinēju". Kaut kas masīvs no iekšpuses uzkarsēja un satricināja sprādziena zonu, liekot radiācijai izplūst no tās centra vēl vairākus mēnešus pēc sprādziena.