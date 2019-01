Kariņš: partijas panākušas vienošanos par vairākiem sarežģītiem jautājumiem

Viņš norādīja, ka patlaban sarunu procesā jūtama ļoti liela koleģialitāte un griba paveikt darbu. "Vai beigās to varēs izdarīt, tas būs atkarīgs no Saeimas balsojuma, arī no visām frakcijām. Es nevaru atbildēt, ko citi beigās darīs vai nedarīs - pildu to, ko esmu apņēmies darīt. Domāju, ka valdība ir izveidojama. Ja pirms nedēļas man bija vairāki jautājumi, tad pēc šodienas sapulces saredzu, ka ticamība tam, ka varētu nonākt līdz pozitīvam rezultātam, ir nedaudz palielinājusies," sacīja Kariņš.