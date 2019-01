Piecas valstis – lielākās alus dzērājas pasaulē

Pārsteidzoši, taču mūsu dienvidu kaimiņš ir iekļuvis topa apakšgalā. Alus Lietuvā ir vispopulārākais alkoholiskais dzēriens, un tā ražotāji izceļas ar neatkarīgu dzēriena darināšanas tradīciju. Neatkarība šajā ziņā ir domāta sentēvu metožu izmantošana, nevis citu valstu pieredzes pilnīga pārņemšana (tiesa, nevar noliegt, ka pilnīgu neatkarību saglabāt ir grūti). Lietuvai pagaidām ir aptuveni 80 alus darītavas, no kurām aptuveni 60-70 ražo alu, kurš nelīdzinās pārējam pasaulē ražotajam.

Austrijai ir ārkārtīgi bagāta alus dzeršanas kultūra. Valstī atrodas apmēram 214 šā produkta darītavas, un šis skaits pakāpeniski pieaug. Austrijā populāri ir tādi zīmogi kā Märzen, Pils, Zwickel un citi. Ir attīstīta arī tā saucamā alus dārzu kultūra, kuras ietvaros dzēriens vasaras mēnešos tiek malkots zem klajas debess - vietās, kuras atgādina daudzas Vecrīgas terases. Paši austrieši apgalvo, ka mūsdienu tehnoloģijas nav pārāk sabojājušas alus garšu un to ražoto produktu var baudīt gandrīz tādā pašā garšā, kā to darīja viņu sentēvi.

Daudziem Vācija asociējas ar lielu alus dzērāju zemi. Tālu no patiesības tas nav. Festivāls Oktoberfest ir ieguvis plašu starptautisku atzinību un katru gadu piesaista neskaitāmus Eiropas un arī pasaules tūristus. Vācijai ir aptuveni 40 dažādi alus veidi un aptuveni 5000 dažādu alus zīmolu – nenoliedzami ievērojams skaits. Vācija ir arī ievērojami spējusi popularizēt pilznera un lāgera alus. Turklāt otrais ir kļuvis par vienu no Oktoberfest firmas zīmēm. Interesanti, ka, par spīti Vācijā oficiālajam atļautajam vecumam alkohola lietošanai - 18, alu jaunieši drīkst dzert jau no 16 gadu vecuma.