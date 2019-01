Igors Jašcenko ir 53 gadus vecs stomatoloģijas biznesa pārstāvis, ar plašu paziņu loku zobārstniecībā. Maza auguma, pliku galvu, atlētisks un enerģijas pilns šķirtenis, divu bērnu tēvs, kurš 2014. gadā, sākoties karam, saprata, ka Ukrainas armijai ir vajadzīga palīdzība. Bet kā karā var palīdzēt viņš, kuram spēka gadi jau aiz muguras? Viņš nolēma palīdzēt ar to, kas viņam padodas vislabāk - zobārstniecību.

Postpadomju tradīcijām bagātajā Ukrainas armijā, kāda tā bija, sākoties karam 2014. gadā, armijas zobārsti bija un vēl joprojām ir īpaša suga. Viņi kardināli atšķiras no civilajiem zobārstiem. Varētu teikt, ka armijas zobārsta vienīgā funkcija ir izraut zobu. Nav zoba, nav problēmu! Padomju militārajā medicīnā pacients tika uztverts kā potenciālais simulants un komfortablu apstākļu nodrošināšana lazaretēs tika uztverta kā ielūgums potenciālajiem simulantiem.

2015. gada vasarā, kad, neskatoties uz otro Minskas pamiera vienošanos, karadarbība Donbasā joprojām turpinājās, Igors nopirka smagās mašīnas treileri, kuru pārbūvēja par mobilo zobārstniecības staciju. Viņš to plānoja aizgādāt līdz frontei un nodot armijas ārstu rīcībā. Tomēr galu galā, sapratis, ka armijas zobārstu darba veids no tā nemainīsies, viņš domu par šo dāvinājumu atmeta, un tā vietā radās daudz vērienīgāka ideja. Ideja par valsts labāko zobārstu piesaistīšanu un nogādāšanu uz fronti vēl nepieredzēta apjoma palīdzības sniegšanai karavīriem.

Cilvēku palīdzētgriba ir nodrošinājusi Ukrop Dental ar pietiekamiem materiāliem un finansiāliem resursiem, lielāks izaicinājums ir kvalitatīvu ārstu piesaistīšana, kas bieži vien no iesaistītajiem prasa ne tikai finansiālu ieguldījumu, bet arī sava laiku.

Tagad, 2018. gada beigās, Igora organizācija sevī ietver sešus pārvietojamos zobārsta kabinetus, no kuriem trīs ir lielie treileri un trīs pielāgoti Mercedes Sprinter busiņi. Savukārt, stratēģiski nozīmīgā lokācijā - krustcelēs starp daudz cietušo Avdijivku, Marinku un citiem karstajiem punktiem - Igors ir izveidojis stacionāro Ukrop Dental zobārstniecības štābu. Divstāvu ēka, bijušais ūdens attīrīšanas iekārtu kompānijas atpūtas nams, tagad ir vieta, kur nepārtrauktā straumē no ierakumiem ar armijas automašīnām zobus labot ierodas kamuflāžās ģērbti kareivji. Bahilās ietērptos dubļainos zābakos viņi sēž uzgaidāmajā telpā un gaida savu kārtu pie zobārsta. Turpat ēkas otrajā stāvā ir ierīkotas divas guļamtelpas ar divstāvu gultām rezidējošajiem ārstiem; rotācijas kārtībā no dažādiem Ukrainas reģioniem uz vairākām dienām ierodas ārsti, implantologi, anesteziologi un citi volontieri.