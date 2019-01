Latvijas sabiedrībā valda kāds paradokss saistībā ar nākotnes pensijām

Vēl viens stereotips, kas noskaidrots pētījumā, ir tas, ka Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka pensiju fondos nekas nav uzkrājies, tāpēc par to nav vērts domāt, un to ietekmē neticība Latvijas pensiju sistēmai.

“Nav ticības pensiju sistēmai, un iepriekšējās paaudzes saņemtās mazās pensijas liek domāt, ka arī nākotnē nekas labāks nevar būt. Tomēr jāsaka, ka ekonomiski aktīvam cilvēkam 35 gadu vecumā pensiju 2. līmenī pašlaik ir uzkrāti vidēji no 4000 līdz 6000 eiro. Turklāt atkarībā no izvēlētā pensiju pārvaldītāja un pensiju plāna ienesīguma nākotnes pensijas apmērs var mainīties pat par pāris desmitiem eiro mēnesī,” norāda Purgailis.

Vēl pētījumā noskaidrots, ka Latvijas iedzīvotāji uzskata pensiju sistēmu par pārāk sarežģītu. Tomēr tā vis nav - pensijas plāna pārvaldnieku var mainīt reizi gadā, apmeklējot portālu “latvija.lv” vai jebkuru VSAA nodaļu. Aptaujas dati liecina, ka 60% iedzīvotāju nav zinājuši par šādu iespēju. “Jāpiekrīt, ka orientēties pensiju sistēmā var būt sarežģīti, tomēr tas nemazina satraukumu par to, ka 62% iedzīvotāju neizprot pensiju sistēmu. Līdz ar to nav izpratnes arī par to, ka 1. un 2. pensiju līmenis nodrošinās ne vairāk kā pusi no pirmspensionēšanās ienākumu apmēra un ir nepieciešams veidot uzkrājumu arī pensiju 3. līmenī vai arī cita veida uzkrājumus,” secina Purgailis.