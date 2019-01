Jauna elpa gultai – cik bieži ir jāpērk jauna gultas veļa?

Gultas pārvalki, palagi un spilvendrānas ir visai personisks interjera priekšmets – to var izmantot kā rīku, lai papildinātu interjeru un atsvaidzinātu to ar krāsām, kā arī tas kalpo kā aizsargslānis starp matraci, segu un spilveniem un mūsu ķermeni. Lietojot gultasveļu regulāri un to mazgājot, tā ar laiku izdilst un zaudē krāsu. Tāpēc atliek vien pajautāt – cik ilgi kalpo viens gultasveļas komplekts?