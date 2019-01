EM ķērusies pie Saeimas lēmuma izpildes par OIK atcelšanu jau pavasarī

Saskaņā ar Saeimas ceturtdienas sēdē lemto par elektroenerģijas OIK atcelšanu no šī gada 31.marta, EM nekavējoties ir uzsākusi darbu pie rīcības plāna, lai sadarbībā ar Tieslietu un Finanšu ministrijām steidzamības kārtībā izstrādātu nepieciešamo tiesību aktu grozījumus.

Jau ziņots, ka Saeima ceturtdien pēc Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) rosinājuma pieņēma aicinājumu Ekonomikas ministrijai (EM) izstrādāt tiesību aktus elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanai no šī gada 31.marta, lai gan EM līdzšinējā ministra Arvila Ašeradena (JV) vadībā piedāvāja to atcelt no 2022.gada.